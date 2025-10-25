Realizan vigilia por la institucionalidad del CNE y respaldo a sus consejeras

Luz Ernestina Mejía, candidata a diputada por el Partido Liberal, encabezó una “Vigilia Cívica” en Tegucigalpa en apoyo a las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE) Cossette López y Ana Paola Hall, así como a la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos.