  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos Honduras

Realizan vigilia por la institucionalidad del CNE y respaldo a sus consejeras

Luz Ernestina Mejía, candidata a diputada por el Partido Liberal, encabezó una “Vigilia Cívica” en Tegucigalpa en apoyo a las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE) Cossette López y Ana Paola Hall, así como a la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos.

  • 25 de octubre de 2025 a las 12:19
El Heraldo Videos