  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos Honduras

¿Quimistán, un antiguo cráter? La sorprendente hipótesis sobre su origen geológico

Una teoría sugiere que Quimistán podría ser el cráter de un antiguo impacto extraterrestre. La zona de Santa Cruz Minas, rica en oro, hierro, plomo, mármol y cuarzo, sería el punto del impacto. De confirmarse, el lugar sería un tesoro nacional por su potencial mineral y formaciones como diamantes e incluso petróleo.

  • 25 de noviembre de 2025 a las 15:20
El Heraldo Videos