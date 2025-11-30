  1. Inicio
Pancarta "No Johdas Trump" , simpatizantes de Libre en centro Gustavo Adolfo Alvarado del Barrio Abajo.

En el centro de votación Gustavo Adolfo Alvarado, en el Barrio Abajo, simpatizantes de LIBRE exhibieron pancartas en rechazo a la intervención de Donald J. Trump en el proceso electoral, mientras los ciudadanos acudían a emitir su voto.

  • 30 de noviembre de 2025 a las 11:50
El Heraldo Videos