Palillonas, pomponeras y cuadros de honor engalanan el desfile de la Escuela Nuevos Horizontes N.1

Los cuadros de honor, palillonas y pomponeras de la Escuela Nuevos Horizontes N.1 desfilan por el Bulevar del Norte en Comayagüela, llenando las calles de color, alegría y orgullo escolar durante las festividades patrias.

  • 13 de septiembre de 2025 a las 10:20
El Heraldo Videos