Mensaje de Ana Paola Hall marca el inicio oficial de la jornada electoral

El mensaje de Ana Paola Hall dio inicio oficialmente a la jornada electoral, señalando el arranque formal del proceso de votación en todo el país.

  • 30 de noviembre de 2025 a las 07:53
El Heraldo Videos