“La Eterna Capitana”: Emily Torres vive en los recuerdos de su comunidad escolar el día de graduaciones

Emily Nicole Torres, recordada como “La Eterna Capitana”, fue homenajeada por su comunidad escolar durante las graduaciones, evocando su liderazgo, carisma y la huella imborrable que dejó entre compañeros y docentes.

  • 25 de noviembre de 2025 a las 19:51
El Heraldo Videos