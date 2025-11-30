  1. Inicio
Jornada electoral en la capital: Ana Paola Hall ya votó en el Instituto San Miguel

La jornada electoral avanza en la capital y la consejera del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, ejerció su voto en el Instituto San Miguel. Su participación se dio en horas de la mañana, en medio de un flujo constante de ciudadanos que también acudían a las urnas.

  • 30 de noviembre de 2025 a las 10:01
