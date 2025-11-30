Indulto de JOH
Facussé resalta participación ciudadana y llama a mantener la calma
El empresario Mario Facussé resaltó la activa participación de los ciudadanos en las elecciones y hizo un llamado a mantener la calma, instando a que la jornada electoral transcurra de manera ordenada y pacífica.
Yony Bustillo
seguir +
30 de noviembre de 2025 a las 10:53
El Heraldo Videos
Videos Honduras
Salvador Nasralla habla a los jóvenes: “Yo ya voy de salida”
José Valeriano
Videos Honduras
Tito Asfura activa su “racha” antes de votar en la capital
Elvis Mendoza
Videos Honduras
Facussé resalta participación ciudadana y llama a mantener la calma
Yony Bustillo
Videos Honduras
Abucheos marcan la llegada de Luis Redondo a su centro de votación en SPS
Lisseth García
Videos Honduras
"Fuera hijue...": Luis Redondo recibe insultos y abucheos al llegar a votar en SPS
Lisseth García
Videos Honduras
Ana Paola Hall informa sobre solución a fallas en el sistema biométrico
Yony Bustillo
Videos Honduras
Luis Redondo ejerce su voto en San Pedro Sula entre abucheos
Lisseth García
Videos Honduras
Graco Pérez advierte sobre la importancia de aceptar el TREP pese a declaraciones de Trump
José Valeriano
Videos Honduras
Momento de la votación del alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana
Marvin Salgado
Videos Honduras
Jornada electoral en la capital: Ana Paola Hall ya votó en el Instituto San Miguel
Yony Bustillo
Videos Honduras
Exseleccionado nacional Arnold Cruz participa en la jornada electoral
Yony Bustillo
Videos Honduras
Votaciones en el instituto José Cecilio del Valle en la Ciudad de Choluteca
Estefanny Amaya