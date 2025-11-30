  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos Honduras

Facussé resalta participación ciudadana y llama a mantener la calma

El empresario Mario Facussé resaltó la activa participación de los ciudadanos en las elecciones y hizo un llamado a mantener la calma, instando a que la jornada electoral transcurra de manera ordenada y pacífica.

  • 30 de noviembre de 2025 a las 10:53
El Heraldo Videos