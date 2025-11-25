  1. Inicio
Crece la cacería de “El Porky” en Guatemala: EE. UU. coordina acciones

Las autoridades estadounidenses y guatemaltecas redoblan esfuerzos para dar con “El Porky”, figura clave de la MS-13 y uno de los criminales más buscados por el FBI.

  • 25 de noviembre de 2025 a las 15:21
El Heraldo Videos