Compañeros honran a Emily Torres con globos blancos en emotivo homenaje
Compañeros y amigos de Emily Nicole Torres la recordaron con globos blancos durante un emotivo homenaje, destacando su alegría, liderazgo y el legado que dejó en la comunidad escolar.
Alex Pérez
seguir +
25 de noviembre de 2025 a las 19:52
El Heraldo Videos
Videos Honduras
Compañeros honran a Emily Torres con globos blancos en emotivo homenaje
Alex Pérez
Videos Honduras
“La Eterna Capitana”: Emily Torres vive en los recuerdos de su comunidad escolar el día de graduaciones
Alex Pérez
Videos Honduras
Entregan reconocimiento póstumo a Emily Nicole Torres en emotiva ceremonia
Alex Pérez
Videos Honduras
Argentina lamenta que Honduras no enviara autoridades electorales competentes a la OEA
Cortesía
Videos Honduras
Crece la cacería de “El Porky” en Guatemala: EE. UU. coordina acciones
Jefry Sánchez
Videos Honduras
¿Quimistán, un antiguo cráter? La sorprendente hipótesis sobre su origen geológico
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Diputados que dejan el Congreso tras no lograr la reelección en Honduras
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Un homenaje lleno de amor: padres reciben el título en honor a Emily Torres
Sharon Laínez
Videos Honduras
Militantes de Libre atacan a nacionalistas y liberales
Cortesía
Videos Honduras
Maribel Espinoza denuncia maniobras de Marlon Ochoa y Mario Morazán para desestabilizar CNE y TJE
Lesly Chambasis
Videos Honduras
César Oseguera: de campeón con Motagua a ejemplo de perseverancia en EE. UU.
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Rixi Moncada alerta sobre supuesto “hackeo” del TREP y advierte resultados definidos para el 30
Jefry Sánchez