Centros educativos deslumbran en las festividades patrias del Bulevar Los Próceres

Más de 14 centros educativos, tanto gubernamentales como no gubernamentales, participan en el recorrido que inicia en el Patronato Nacional de la Infancia y culmina en la avenida Gutemberg, en el barrio Guanacaste, llenando las calles de música, entusiasmo y tradición durante las festividades patrias.

  • 13 de septiembre de 2025 a las 08:23
El Heraldo Videos