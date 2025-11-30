  1. Inicio
Aún no abren los portones en la Escuela República de Honduras

En la Escuela República de Honduras, los portones aún no han abierto, y los votantes esperan el inicio oficial de la jornada electoral.

  • 30 de noviembre de 2025 a las 08:45
El Heraldo Videos