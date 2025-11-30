  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos Honduras

Alta afluencia de votantes en la colonia Arturo Quezada

En la colonia Arturo Quezada se reporta una alta afluencia de votantes, con ciudadanos llegando de forma continua para participar en la jornada electoral.

  • 30 de noviembre de 2025 a las 16:30
El Heraldo Videos