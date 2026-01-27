  1. Inicio
Nasry Asfura juramenta a los tres primeros funcionarios de su gabinete

Tras asumir la Presidencia de la República, Nasry Asfura Zablah inició la conformación de su equipo de gobierno con la juramentación de los tres primeros funcionarios del gabinete. El acto se realizó en Casa Presidencial y forma parte del proceso de instalación de la nueva administración.

  • Actualizado: 27 de enero de 2026 a las 15:01
