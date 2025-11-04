  1. Inicio
Ministerio Público confirma diez investigaciones contra el alcalde Roberto Contreras

El Ministerio Público reveló que mantiene al menos diez líneas investigativas contra el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, por presuntos delitos cometidos antes de asumir su cargo.

  • 04 de noviembre de 2025 a las 16:11
