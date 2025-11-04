CNE
Ministerio Público confirma diez investigaciones contra el alcalde Roberto Contreras
El Ministerio Público reveló que mantiene al menos diez líneas investigativas contra el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, por presuntos delitos cometidos antes de asumir su cargo.
Redacción El Heraldo
seguir +
04 de noviembre de 2025 a las 16:11
El Heraldo Videos
Videos Honduras
Gustavo Solórzano: “Votemos con razonamiento y defendamos la democracia”
El Heraldo
Videos
Lamine Yamal resurge y logra rescatar sufrido empate para Barcelona ante Brujas en Champions League
Redacción El Heraldo
Videos Honduras
Asaltante que atacó a delivery en San Pedro Sula había trabajado en el 911
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Capturan a "El Burro" en San Pedro Sula tras asaltar y disparar a un delivery
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Frente frío provoca lluvias intensas y descenso de temperaturas en varias zonas de Honduras
Jefry Sánchez
Videos mundo
Nawat Itsaragrisil habla sobre su altercado con Miss México: "Tuve miedo"
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Jorge Cálix asegura que Ana Paola Hall ha sido amenazada por decisiones recientes del CNE
Elvis Mendoza
Videos Honduras
Ministerio Público mantiene diez líneas de investigación contra el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Capturan en San Pedro Sula a “El Burro”, acusado de asaltar y herir a un repartidor
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Jorge Cálix queda fuera del proceso electoral tras resolución del CNE
Jefry Sánchez
Videos
Primer Congreso de Bioética en Honduras: todo lo que debes saber
Redacción El Heraldo
Videos
Conductor atropella a agente de tránsito y un peatón en el bulevar Suyapa
Cortesía