FALTAN
30
DÍAS
05
HORAS
01
MIN
01
SEG
SEGUIR COBERTURA
Inicio
Multimedia
Videos
Material electoral llega a Danlí para su distribución en El Paraíso
Arriban a Danlí 1,098 maletas electorales y 431 kits tecnológicos. Este material será enviado a los centros de votación del departamento de El Paraíso, que cuenta con una carga electoral de 341,710 ciudadanos.
Redacción El Heraldo
seguir +
26 de noviembre de 2025 a las 13:11
El Heraldo Videos
Videos
Material electoral llega a Danlí para su distribución en El Paraíso
Redacción El Heraldo
Videos Honduras
Eladio Loizaga, jefe de la MOE-OEA, pide responsabilidad y respeto de cara a las elecciones
Lesly Chambasis
Videos Honduras
Proyecto de salida al sur avanza con dos kilómetros de brecha ya abiertos
Marbin López
Videos Honduras
Libre entrega becas y hace campaña en pleno silencio electoral
Cortesía
Videos Honduras
Continúan ingresando camiones al Infop para despacho electoral
Lesly Chambasis
Videos Honduras
Militares de Brasil y EE. UU. recorren instalaciones del CLE
Lesly Chambasis
Videos Honduras
Observadores de la UE con teléfonos satelitales se movilizan por Honduras para elecciones generales
Estalin Irías
Videos Honduras
Unión Europea inicia presencia en Honduras con llegada de observadores electorales
Estalin Irías
Videos Honduras
Observadores de la UE llegan a Honduras y se preparan para despliegue electoral
Estalin Irías
Videos sucesos
Esposa de hombre que murió aplastado por grúa: "¡No, por Dios, Miguel no!"
Cortesía
Videos Honduras
“Nos puede más el orgullo que el dolor”: padres de Emily Torres en homenaje
Sharon Laínez
Videos Honduras
Compañeros honran a Emily Torres con globos blancos en emotivo homenaje
Alex Pérez