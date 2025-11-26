  1. Inicio
Material electoral llega a Danlí para su distribución en El Paraíso

Arriban a Danlí 1,098 maletas electorales y 431 kits tecnológicos. Este material será enviado a los centros de votación del departamento de El Paraíso, que cuenta con una carga electoral de 341,710 ciudadanos.

  • 26 de noviembre de 2025 a las 13:11
El Heraldo Videos