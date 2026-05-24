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Mario Berríos en la previa de la final: “Estamos aquí luchando todavía y esperamos que todo nos salga bien”

En la antesala de la final, Mario Berrios destacó el esfuerzo del equipo por mantenerse en competencia y mostró confianza en obtener un buen resultado.

  • Actualizado: 24 de mayo de 2026 a las 12:05
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