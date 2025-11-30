Indulto de JOH
Instituto Milla Selva inicia conteo de votos en plena jornada electoral
En el Instituto Jesús Milla Selva comenzó el conteo de votos durante la jornada electoral, con la supervisión de delegados de partidos y personal electoral para asegurar un proceso transparente.
Redacción El Heraldo
seguir +
30 de noviembre de 2025 a las 19:11
