  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos

Inicia conteo de votos en varias JRV de Comayagua a pesar del cierre temprano de centros

En Comayagua comenzó el conteo de votos en varias Juntas Receptoras, pese al cierre anticipado de algunos centros, con delegados de partidos y autoridades supervisando el proceso para garantizar su transparencia.

  • 30 de noviembre de 2025 a las 19:11
El Heraldo Videos