Lluvias en Honduras
Selección de Honduras
EH Plus
Investigaciones
Data
EH Explica
Interactivos
Inicio
Honduras
EH Verifica
Economía
Dinero & negocios
Sendas del café
EH Ambiente
Brand Studio
De interés
Acontecer empresarial
Ediciones comerciales
Tegucigalpa
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Tegucigalpa en fotos
Mundo
Entretenimiento
Sociales
Deportes
EH Trámites
Videos
Hondureños en el mundo
Opinión
Editorial
Columnistas
Héroe y Villano
Cartas al editor
Caricaturas
Apuntes
Trending
Utilidad
Tecnología
Salud y belleza
Sexo y pareja
Empleos
Motores
Revistas
Siempre
Crímenes
Buen provecho
Especiales
Documentos
Edición diaria
Edición PDF
El Heraldo
La Prensa
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscripción
Botones_Footer
Facebook
X
Instagram
YouTube
TikTok
PlayStore
AppStore
Suscríbete
Ingresar
Lo último
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Mundo
Tegucigalpa
EH Plus
Videos
Fotogalerías
Edición PDF
Boletines
PARA ELECCIONES
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
Honduras desenmascara a Haití y se encamina rumbo al Mundial United 2026
Redacción El Heraldo
seguir +
13 de octubre de 2025 a las 20:10
El Heraldo Videos
Videos
Entrenador de Haití reconoce superioridad de Honduras tras dura derrota
Redacción El Heraldo
Videos
Honduras desenmascara a Haití y se encamina rumbo al Mundial United 2026
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Pareja hondureño-haitiana disfruta del partido y cierra con un beso
Grupo OPSA
Videos deportes
Magistral jugada y se la picó al portero: Así fue el gol de Rigo Rivas en el Honduras vs Haití
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Pedro Atala destaca la unidad de Honduras ante partido clave contra Haití
Julio César Cruz
Videos
Romell Quioto aumenta la goleada de Honduras ante Haití
Redacción El Heraldo
Videos
Antony Lozano aumenta ventaja de Honduras sobre Haití en el Nacional
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Padres de Denil Maldonado revelan que su hijo sufre por no jugar con la Selección
Julio César Cruz
Videos
Rigo Rivas pone a ganar a Honduras sobre Haití en el Nacional por partido de eliminatoria
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Vicepresidente de la FFH advierte fuerte impacto económico si Honduras no clasifica al Mundial
Julio César Cruz
Videos
Selección de Honduras llega al estadio Nacional para partido ante Haití
Redacción El Heraldo
Videos
Hondureño asiste al estadio con camisa de México confiado en clasificación al Mundial
Redacción El Heraldo