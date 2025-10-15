Lluvias en Honduras
Erick Puerto 'madruga' a Victoria y pone a ganar a Platense
Redacción El Heraldo
seguir +
15 de octubre de 2025 a las 15:10
Videos
Regresó con sueños, pero encontró la muerte: el caso de Josselin Gavarrete en Lempira
Redacción El Heraldo
Videos sucesos
Darlin Mejía, el bombero señalado en el accidente de Omoa
Rodiney Cerrato
Videos sucesos
Dos sospechosos bajo arresto por la colisión que costó la vida a dos pequeños en Omoa
Rodiney Cerrato
Videos deportes
Guatemala se desquita ante El Salvador y sigue en la pelea por clasificar al Mundial United 2026
Redacción El Heraldo
Videos
Comediante colombiano habla de la baleada y la sopa de caracol
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Jugadores del CD Choloma realizan protesta porque no les pagan su salario
Redacción El Heraldo
Videos Honduras
Colapso del puente “Hamaca Peatonal” deja aislada a comunidad de Chirinas Jamastrán
Juan Flores
Videos deportes
Cristiano Ronaldo rompe impresionante récord que tenía jugador centroamericano en eliminatorias
Cortesía
Videos deportes
España golea a Bulgaria, rompe récord y se acerca a United 2026
Cortesía
Videos sucesos
Accidente en Omoa deja un niño muerto y su gemelo gravemente herido
Rodiney Cerrato
Videos sucesos
Jairo García, el niño que murió atropellado en SPS mientras regresaba junto a su padre
Rodiney Cerrato