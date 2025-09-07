  1. Inicio
“Supremo” se toma con humor la derrota ante Brasil

Tras la derrota 2-0 frente a los tiktokers de Brasil, “Supremo” reaccionó entre risas, mostrando una actitud relajada a pesar del resultado del partido.

  • 07 de septiembre de 2025 a las 17:06
El Heraldo Videos