Ambiente festivo en camerinos previo al duelo de tiktokers en Brasil

Así se viven los camerinos en Brasil, donde la selección de tiktokers de Honduras se prepara para enfrentarse a los creadores de contenido locales. Entre música y bailes, el buen ánimo marca la antesala de este encuentro en Sudamérica.

  • 07 de septiembre de 2025 a las 15:29
El Heraldo Videos