  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos deportes

¡Todo listo! Costa Rica pisa el Olímpico rumbo al duelo contra Honduras

La Selección de Costa Rica ya llegó al estadio Morazán, donde enfrentará a la H en un esperado encuentro de eliminatorias.

  • 09 de octubre de 2025 a las 19:25
El Heraldo Videos