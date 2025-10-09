Selección de Honduras
EH Plus
Investigaciones
Data
EH Explica
Interactivos
Inicio
Honduras
EH Verifica
Economía
Dinero & negocios
Sendas del café
EH Ambiente
Brand Studio
De interés
Acontecer empresarial
Ediciones comerciales
Tegucigalpa
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Tegucigalpa en fotos
Mundo
Entretenimiento
Sociales
Deportes
EH Trámites
Videos
Hondureños en el mundo
Opinión
Editorial
Columnistas
Héroe y Villano
Cartas al editor
Caricaturas
Apuntes
Trending
Utilidad
Tecnología
Salud y belleza
Sexo y pareja
Empleos
Motores
Revistas
Siempre
Crímenes
Buen provecho
Especiales
Documentos
Edición diaria
Edición PDF
El Heraldo
La Prensa
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscripción
Botones_Footer
Facebook
X
Instagram
YouTube
TikTok
PlayStore
AppStore
Suscríbete
Ingresar
Lo último
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Mundo
Tegucigalpa
EH Plus
Videos
Fotogalerías
Edición PDF
Boletines
PARA ELECCIONES
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Videos deportes
¡Todo listo! Costa Rica pisa el Olímpico rumbo al duelo contra Honduras
La Selección de Costa Rica ya llegó al estadio Morazán, donde enfrentará a la H en un esperado encuentro de eliminatorias.
Grupo OPSA
seguir +
09 de octubre de 2025 a las 19:25
El Heraldo Videos
Videos deportes
¡La afición habla! Pronósticos y expectativas de los catrachos para la H
Grupo OPSA
Videos deportes
¡Esto se prendió! Supremo y Joao llegan al estadio para apoyar a la H
Mauricio Ayala
Videos deportes
Salvador Nasralla llega al Morazán para vivir el Honduras vs. Costa Rica
Grupo OPSA
Videos deportes
¡Rumbo a la gloria! La H se dirige al Morazán para enfrentar a Costa Rica
Grupo OPSA
Videos deportes
¡Todo listo! Costa Rica pisa el Olímpico rumbo al duelo contra Honduras
Grupo OPSA
Videos deportes
¡Qué emoción! Shin Fujiyama se une a la fiesta y alienta a la H en el Morazán
Grupo OPSA
Videos deportes
¡Rumbo al duelo! Selección de Costa Rica sale del hotel de concentración para enfrentar a la H
Grupo OPSA
Videos deportes
¡Todo listo en SPS! Hondureños ansiosos por el triunfo de la H
Grupo OPSA
Videos deportes
Duckens Nazon se hace presente en el marcador y Haití ya le gana a Nicaragua
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Real España toma venganza y remonta a Platense en el Morazán
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Olimpia remontó a UPN y lo derrota en un partido que sufrió retrasos
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Luis Palma pone a Costa Rica como favorita: "tiene más mundiales, también buenos jugadores"
Redacción El Heraldo