Pareja hondureño-haitiana disfruta del partido y cierra con un beso

Una pareja, formada por un hondureño y una haitiana, asistió al Estadio Nacional para vivir el partido Honduras vs Haití. Aunque no importa quién gane, cerraron el encuentro con un romántico beso.

  • 13 de octubre de 2025 a las 19:16
El Heraldo Videos