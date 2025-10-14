  1. Inicio
Entrenador de Haití reconoce superioridad de Honduras tras dura derrota

El técnico Sébastien Migné admitió que Honduras demostró un gran nivel en el partido y les dio “una gran lección” tras la derrota sufrida en casa.

  • 14 de octubre de 2025 a las 10:24
