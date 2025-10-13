  1. Inicio
¿Con cuánto se come en las afueras del estadio Nacional?

Un sondeo muestra que los precios de comida en un sector del Estadio Nacional van de L 30 a L 110. Baleadas, carne asada y refrescos naturales son las opciones más buscadas por los aficionados.

  • 13 de octubre de 2025 a las 15:49
El Heraldo Videos