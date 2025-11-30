  1. Inicio
Cierre de urnas en el San Vicente de Paúl de San Pedro Sula

En el San Vicente de Paúl de San Pedro Sula se cerraron las urnas, concluyendo la votación en el centro y dando inicio al conteo de votos bajo la supervisión de autoridades y delegados de partidos.

  • 30 de noviembre de 2025 a las 19:11
