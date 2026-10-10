El orden de los productos capilares según el tipo de cabello

Los Ángeles, Estados Undios.- Ampliar la rutina más allá del champú y el acondicionador plantea una duda frecuente sobre el orden en que deben aplicarse sérums, mascarillas o aceites. Los especialistas coinciden en que importa menos una secuencia rígida que elegir productos adecuados a cada tipo de melena y atender la salud del cuero cabelludo.
En ese sentido, se recomienda incorporar un tratamiento intensivo o un sérum con activos que actúen sobre la raíz y contribuyan a la densidad, la fortaleza y el brillo. Entre ellos figuran los activos epigenéticos, mecanismos moleculares que funcionan como interruptores sobre la expresión de los genes sin depender de la secuencia genética y que ayudan a neutralizar los radicales libres.
Pautas según el tipo de cabello
En el cabello fino conviene emplear una línea de volumen en el lavado, el acondicionado y el styling. Los sprays con efecto thickening, que engrosan la fibra, se aplican antes del brushing y se reparten de raíz a punta, sin excederse en la cantidad ni usarlos sobre el cabello seco.
El cabello dañado requiere mascarillas o tratamientos sin aclarado con proteínas y aminoácidos. La mascarilla se utiliza una vez por semana tras el lavado, con el exceso de agua retirado con toalla, y se deja actuar 20 minutos. No respetar ese tiempo es uno de los errores más habituales y reduce su efecto reparador.
El cabello seco precisa productos que hidraten y ayuden a retener el agua. Los tratamientos se aplican antes del lavado y se retiran con este, cada 15 días. El uso excesivo deja la fibra pesada y sin brillo.
Una rutina por momentos del día
Por la noche se aconseja un sérum de medios a puntas para mantener la hidratación. Por la mañana, lavado con champú y acondicionador, y mascarilla solo una vez por semana. Antes de usar herramientas de calor se aplica protector térmico y, con el pelo seco, unas gotas de aceite sellan la cutícula. Una vez por semana puede añadirse un scrub capilar nocturno, seguido de una mascarilla nutritiva que actúe durante toda la noche.