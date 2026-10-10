El orden de los productos capilares según el tipo de cabello

Los Ángeles, Estados Undios.- Ampliar la rutina más allá del champú y el acondicionador plantea una duda frecuente sobre el orden en que deben aplicarse sérums, mascarillas o aceites. Los especialistas coinciden en que importa menos una secuencia rígida que elegir productos adecuados a cada tipo de melena y atender la salud del cuero cabelludo. En ese sentido, se recomienda incorporar un tratamiento intensivo o un sérum con activos que actúen sobre la raíz y contribuyan a la densidad, la fortaleza y el brillo. Entre ellos figuran los activos epigenéticos, mecanismos moleculares que funcionan como interruptores sobre la expresión de los genes sin depender de la secuencia genética y que ayudan a neutralizar los radicales libres.

Pautas según el tipo de cabello

En el cabello fino conviene emplear una línea de volumen en el lavado, el acondicionado y el styling. Los sprays con efecto thickening, que engrosan la fibra, se aplican antes del brushing y se reparten de raíz a punta, sin excederse en la cantidad ni usarlos sobre el cabello seco. El cabello dañado requiere mascarillas o tratamientos sin aclarado con proteínas y aminoácidos. La mascarilla se utiliza una vez por semana tras el lavado, con el exceso de agua retirado con toalla, y se deja actuar 20 minutos. No respetar ese tiempo es uno de los errores más habituales y reduce su efecto reparador. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El cabello seco precisa productos que hidraten y ayuden a retener el agua. Los tratamientos se aplican antes del lavado y se retiran con este, cada 15 días. El uso excesivo deja la fibra pesada y sin brillo.

Una rutina por momentos del día