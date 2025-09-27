  1. Inicio
Preparación del vehículo para viajes largos: revisiones esenciales antes de salir

Comprobar frenos, aceite y llantas antes de salir a carretera mejora la seguridad del vehículo y minimiza el riesgo de imprevistos en el camino

  • 27 de septiembre de 2025 a las 14:39
Contar con herramientas básicas y un kit de emergencia permite actuar de manera inmediata ante contingencias menores.

 Foto: Shutterstock

Tegucigalpa, Honduras.- Antes de iniciar un viaje largo, cada componente del vehículo requiere de una inspección cuidadosa para garantizar seguridad y rendimiento constante durante la ruta. La preparación preventiva permite detectar fallas potenciales y optimizar la respuesta mecánica ante cualquier eventualidad.

En primer lugar, es fundamental revisar el sistema de frenos y la dirección. La presión del pedal debe permanecer uniforme, sin hundimientos anormales, y las pastillas y discos deben mostrar desgaste equilibrado.

Además, verificar el nivel y la viscosidad del líquido de frenos asegura un frenado confiable.

Cualquier holgura en la dirección debe corregirse inmediatamente, ya que influye directamente en la estabilidad y maniobrabilidad del vehículo durante curvas o frenadas de emergencia.

De manera simultánea, se deben evaluar el motor y sus fluidos. Los niveles de aceite, líquido refrigerante y transmisión deben coincidir estrictamente con las especificaciones del fabricante.

Un aceite contaminado o insuficiente compromete la lubricación y acelera el desgaste de componentes internos, mientras que mangueras y correas con grietas o tensiones irregulares representan un riesgo significativo.

 (Foto: Shutterstock)

Los filtros deben estar limpios y en buen estado para asegurar flujo adecuado y protección de los sistemas críticos.

Asimismo, la inspección de llantas y suspensión resulta indispensable. La presión de inflado y la alineación deben revisarse antes de cualquier trayecto prolongado.

Los amortiguadores y resortes deben responder con recorrido uniforme y sin ruidos anormales, ya que cualquier desgaste irregular puede afectar la adherencia y la estabilidad en frenadas o maniobras evasivas.

Maneja con precaución: ¡Mucho ojo con los baches!

Por otra parte, el sistema eléctrico y los accesorios esenciales requieren comprobación exhaustiva. Faros, luces de señalización, limpiaparabrisas, bocina y batería deben operar dentro de los parámetros óptimos.

Fallas en estos elementos aumentan el riesgo de incidentes, especialmente en condiciones nocturnas o climáticas adversas.

 (Foto: Shutterstock)

En conclusión, mantener el vehículo en condiciones técnicas óptimas asegura un desempeño confiable y seguridad constante durante el viaje.

