¿Qué hacer ante un motor sobrecalentado? Guía práctica en ruta

Tegucigalpa, Honduras.- Detenerse en carretera con el capó —adaptado del francés capot— emanando vapor es una escena angustiante para cualquier conductor. En ese instante el motor atraviesa una fase crítica y cada decisión que tome marcará la diferencia entre una reparación menor y un daño irreversible.

El sobrecalentamiento aparece cuando el sistema de refrigeración pierde capacidad para disipar la energía térmica generada en la combustión. Si alguna vez le ocurre, no intente avanzar más. Cada metro extra puede deformar la culata o incluso agrietar el bloque, lo que se traduce en una reparación sumamente costosa.

Frente a este escenario la reacción inmediata es fundamental. José Deras, propietario del Taller Automotríz “Chano”, enfatiza que “si el motor se sobrecalienta, lo primero que debe hacer es apagar el vehículo y permitir que se enfríe por completo”.