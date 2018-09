Privados de libertad de El Pozo recibirán visitas por primera vez

Tegucigalpa, Honduras

Después de vivir encerrados completamente y a la deriva de sus seres queridos, los privados de libertad que se encuentran resguardados en El Pozo I y II podrán recibir visitas de familiares por primera vez.

Las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario informaron que los carcelarios que han mostrado buena conducta en los últimos meses podrán gozar de este beneficio del que no disfrutaban desde que fueron trasladados a estos centros de máxima seguridad.

El próximo sábado 23 y domingo 24 de septiembre los familiares podrán llegar hasta estos establecimientos ubicados en el departamento de Santa Bárbara y El Paraíso, pero será de acuerdo a los siguientes horarios:

Visitas a El Pozo I en Ilama, Santa Bárbara.

Sábado 23 de septiembre

9:00 – 10:00 am, ingresarán los parientes de los privados de libertad cuyo nombre (del privado) comience con la letra “A” y “B”.



11:00 – 12:00 am, ingresarán los parientes de los privados de libertad cuyo nombre (del privado) comience con la letra “C” y “D (Darwin)”.

1:00 – 2:00 pm, ingresarán los parientes de los privados de libertad cuyo nombre (del privado) comience con la letra “D” (David) y “E” (Erlin).



3:00 – 4:00 pm, ingresarán los parientes de los privados de libertad cuyo nombre (del privado) comience con la letra “E” (Ever) y “J” (Jonathan).



Horario domingo 24 de septiembre



9:00 – 10:00 am, ingresarán los parientes de los privados de libertad cuyo nombre (del privado) comience con la letra “J” (Jorge hasta Juan).



11:00 – 12:00 am, ingresarán los parientes de los privados de libertad cuyo nombre (del privado) comience con la letra “J” (Julio) y “M” (Marvin).



1:00- 2:00 pm, ingresarán los parientes de los privados de libertad cuyo nombre (del privado) comience con la letra “M” (Max) y “R” (Raúl).



3:00- 4:00 pm, ingresarán los parientes de los privados de libertad cuyo nombre (del privado) comience con la letra “R” (Ricardo) y “Z”.

Visita a el Pozo II en Morocelí, El Paraíso

Horario sábado 23 de septiembre

9:00 – 10:00 am, ingresarán los parientes de los privados de libertad cuyo nombre (del privado) comience con la letra “A” (Abel) - “C” (Carlos).



11:00 – 12:00 am, ingresarán los parientes de los privados de libertad cuyo nombre (del privado) comience con la letra “C” (César) - “E” (Edil).



1:00 – 2:00 pm, ingresarán los parientes de los privados de libertad cuyo nombre (del privado) comience con la letra “E” (Elmer) - “I” (Israel).



3:00 – 4:00 pm, ingresarán los parientes de los privados de libertad cuyo nombre (del privado) comience con la letra “J” (Juan).



Horario domingo 24 de septiembre



9:00 – 10:00 am, ingresarán los parientes de los privados de libertad cuyo nombre (del privado) comience con la letra “J” – “L”.

11:00 – 12:00 am, ingresarán los parientes de los privados de libertad cuyo nombre (del privado) comience con la letra “M” – “N”.



1:00 – 2:00 pm, ingresarán los parientes de los privados de libertad cuyo nombre (del privado) comience con la letra “O” – “S”.



3:00 – 4:00 pm, ingresarán los parientes de los privados de libertad cuyo nombre (del privado) comience con la letra “V” – “Z”.

Las autoridades informaron que para realizar las visitas los deberán estar en el exterior del establecimiento penitenciario una hora antes del horario de ingreso para someterse a un proceso de inspección personal.

Los vistantes no deberán de utilizar ropa de color anaranjado, azul, verde o gris. Las no deberán utilizar alhajas, brasier con varillas de metal y zapatos de plataforma. Tampoco deben de intentar ingresar objetos de uso prohibido.



Una vez finalizada la visita, los familiares de los privados de libertad no deben de permanecer en los alrededores de los establecimientos penitenciarios.