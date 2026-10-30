Taxistas solicitan bono mensual de L12,000 al gobierno por alza de combustibles

Tegucigalpa, Honduras.- La Asociación de Taxistas de Honduras (Ataxish) solicitó al gobierno un bono compensatorio de 12,000 lempiras mensuales ante el incremento de los combustibles y los costos que enfrentan los conductores para mantener sus unidades. Luis Martínez, presidente de Ataxish, informó que representantes del sector acudieron a Casa Presidencial para presentar formalmente sus demandas al gobierno. Según Martínez, la propuesta contempla un apoyo económico para conductores, propietarios de unidades y dueños de concesiones, con el propósito de reducir el impacto de los costos de operación.

Martínez explicó que actualmente un taxista puede gastar alrededor de 800 lempiras diarios en combustible. A este gasto se suman otros 500 lempiras por el pago del turno, por lo que un taxista necesita generar alrededor de 1,300 lempiras al día antes de obtener alguna ganancia. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Taxistas cuestionan medidas por el precio de los combustibles

El dirigente señaló que el congelamiento del precio del diésel no representa un beneficio directo para los taxistas, ya que la mayoría de las unidades utiliza gasolina y gas. “Nuestras unidades no usan diésel; lo que usan diésel son las rastras y los buses”, manifestó Martínez al explicar por qué consideran que las medidas anunciadas para otros sectores del transporte no responden a sus necesidades. Además del encarecimiento de los combustibles, los taxistas aseguran que enfrentan dificultades por la competencia de unidades que operan al margen de la legalidad: como los taxis VIP.