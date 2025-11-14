Puente peatonal de Teletón entra en fase final y será habilitado en diciembre​​​​​​

Tegucigalpa, Honduras.-La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) instaló la estructura principal del puente peatonal ubicado frente al centro de rehabilitación Teletón, una obra cuya habilitación está prevista para los primeros días de diciembre.

La Dirección de Control y Seguimiento informó que este fin de semana se montaron dos estructuras metálicas sobre las ménsulas de las pantallas de concreto, un paso que representa un avance clave para cumplir con el cronograma establecido.

“Con esto se completa un hito importante del proyecto para ser entregado a comienzos del mes de diciembre”, señaló la dependencia edilicia al confirmar los progresos en la ejecución.

La comuna capitalina detalló que la obra registra un avance aproximado del 67 %. “Ahora procede la fundición de la losa de concreto y las obras complementarias del proyecto”, precisó la Dirección.

El puente, valorado en más de 14.5 millones de lempiras, será una solución directa para miles de peatones que diariamente cruzan el bulevar Fuerzas Armadas, especialmente para quienes se trasladan hacia las instalaciones de Teletón.