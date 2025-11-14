Puente peatonal de Teletón entra en fase final y será habilitado en diciembre​​​​​​

Tegucigalpa, Honduras.-La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) instaló la estructura principal del puente peatonal ubicado frente al centro de rehabilitación Teletón, una obra cuya habilitación está prevista para los primeros días de diciembre.
La Dirección de Control y Seguimiento informó que este fin de semana se montaron dos estructuras metálicas sobre las ménsulas de las pantallas de concreto, un paso que representa un avance clave para cumplir con el cronograma establecido.
“Con esto se completa un hito importante del proyecto para ser entregado a comienzos del mes de diciembre”, señaló la dependencia edilicia al confirmar los progresos en la ejecución.
La comuna capitalina detalló que la obra registra un avance aproximado del 67 %. “Ahora procede la fundición de la losa de concreto y las obras complementarias del proyecto”, precisó la Dirección.
El puente, valorado en más de 14.5 millones de lempiras, será una solución directa para miles de peatones que diariamente cruzan el bulevar Fuerzas Armadas, especialmente para quienes se trasladan hacia las instalaciones de Teletón.
“Muy pronto miles de capitalinas y capitalinos, así como pacientes del centro de rehabilitación, cruzarán de forma segura por este puente”, expresó el alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana.
Este nuevo paso peatonal es considerado un puente universal debido a que será accesible para personas con discapacidad física, permitiendo su uso sin obstáculos.
La obra comenzó en octubre de 2024 y busca facilitar el desplazamiento de usuarios que antes arriesgaban su vida al cruzar los cuatro carriles de esta transitada vía capitalina.
El puente contará con tres rampas: una ubicada del lado de Las Colinas, otra con acceso directo al centro de rehabilitación Teletón y una tercera que conectará con el bulevar.
La construcción forma parte del plan de la comuna para mejorar la seguridad vial y reducir los riesgos para los peatones en puntos de alto tráfico vehicular.
La estructura principal quedó instalada entre la noche del jueves 13 y la madrugada del viernes 14, marcando uno de los avances más importantes previo a su apertura oficial.