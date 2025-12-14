Incrementa ola de inseguridad en unidades del transporte público durante diciembre

Tegucigalpa, Honduras.- Para Dania Martínez, desplazarse en el transporte público del Distrito Central durante diciembre se ha convertido en una experiencia marcada por la inseguridad, luego de haber sido asaltada e intimidada en más de tres ocasiones en los concurridos buses “rapiditos”.

“Ahora la pienso para subirme a un bus; nadie sabe el miedo e impotencia que uno siente al ser asaltado tantas veces hasta que se vive en carne propia, y lo peor es que nadie hace algo al respecto”, aseguró.

La vivencia de Dania no es un caso aislado, ya que diciembre no solo representa un tiempo de celebración y unión familiar; expertos aseguran que también marca un periodo en el que la precaución se impone y las medidas de seguridad deben reforzarse en la capital.

Según Jorge Lanza, reconocido dirigente de transporte, el doceavo mes del año representa un alto tráfico de personas en los principales puntos capitalinos, que además desencadena una "ola de inseguridad en las unidades de transporte público".