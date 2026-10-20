Caso Zeus impulsa denuncias por maltrato animal en el Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- El caso de Zeus, el perro pitbull que atacó y mató a su dueño en la colonia Hato de Enmedio, ha despertado un mayor interés de la población por denunciar el maltrato animal en Tegucigalpa, según la Policía Municipal. Josué Esperanza, portavoz de esa dependencia, afirmó que desde lo ocurrido han observado una mayor participación ciudadana, con reportes sobre animales abandonados, maltratados o mantenidos en condiciones inadecuadas. “Después de lo ocurrido con Zeus hemos observado un mayor interés y participación de la ciudadanía. Las personas están denunciando más los casos de maltrato, abandono y tenencia irresponsable de animales”, expresó Esperanza a EL HERALDO.

El funcionario indicó que durante los operativos también han recibido denuncias directamente de los ciudadanos y reportes que les permiten identificar situaciones de riesgo para los animales. Agregó que se han realizado decomisos de un gran número de ejemplares que, según las autoridades, se encontraban en condiciones de maltrato o abandono. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Vecinos denuncian nuevos casos

María Mejía, residente del Hato de Enmedio y una de las personas que ha denunciado casos de maltrato animal en la capital, considera positivo que más ciudadanos se involucren en la protección de los animales. “Ojalá que se unieran más personas a esta labor. Yo he visto casos tan tristes, como los tienen amarrados, como les pegan, como no les dan de comer y ahora que hasta violan a los perritos, es una situación bien triste, uno se siente impotente de ver tanta crueldad”, relató. Mejía aseguró que recientemente denunció el caso de un perro que permanece amarrado y aparentemente sin agua en un autolote de la colonia Hato de Enmedio. “Lo veo por las mañanas ahí, pero parece que en horas del día lo pasan a la parte trasera del local”, manifestó. La residente pidió que las acciones contra el maltrato animal se extiendan a más sectores de Tegucigalpa y que las disposiciones legales se apliquen a quienes resulten responsables.

Autoridades prevén mantener los operativos