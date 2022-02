Alcaldía del Distrito Central anuncia racionamientos y acarreo de agua para paliar crisis

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Si la espera del agua potable de cada cinco días es grave, la situación está por complicarse aún más, ya que en los próximos meses aumentará el racionamiento del servicio hídrico en la capital.



Aún se desconoce si la distribución del vital líquido sería cada siete o más días, lo que está claro es que el racionamiento se implementará porque las represas no se llenaron durante 2021 y se debe conservar agua hasta que llegue el invierno de este año.



Por tanto, el alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, fue el primero en advertir que se vienen los racionamientos.



“Tenemos el compromiso y la voluntad de buscar la solución en el largo plazo con la construcción de una gran represa. Y para atender de inmediato será con acciones como el acarreo de agua a las zonas más vulnerables, igualmente la perforación de pozos y proyectos pequeños que ayuden a resolver comunidades enteras”, dijo el edil.

VEA: "Comayagüela tendrá prioridad en nuestra gestión": Cárlenton Dávila

Aldana reconoció que hay una crisis de agua a la que se le tiene que dar una solución.



“El agua debe dejar de ser un negocio, es un bien común, yo entiendo que el acarreo es lo más costoso en materia de agua. Nosotros vamos a disponer de las 30 pipas que tenemos en la Alcaldía para distribuir agua gratuita a la población en las zonas donde hay complicación”, aseveró.

Los llenaderos de agua del SANAA abastecen las pipas de agua de la AMDC y unidades de empresas privadas. Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO





Con el fin de reducir el impacto de los racionamientos, el alcalde anunció que van a invertir alrededor de L 30 a L 40 millones en la compra de más pipas de agua y también van a generar un plan efectivo de distribución de agua gratis.

Acarreo de agua es factible

EL HERALDO consultó al exgerente de la División Metropolitana del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), Carlos Hernández, sobre la alternativa de la Alcaldía de invertir en carros cisternas ante los racionamientos.



“Es una buena alternativa porque lo que pasa cuando hay racionamientos es que no llega el agua a las partes altas y generalmente ahí están los barrios en desarrollo y hay que apoyarlos de cierta manera. Siempre es buena alternativa como sea, si hay camiones y si hay más, mejor”, expresó.



Hernández señaló que al no saber cómo será este invierno, se tendrá que cuidar los niveles de agua de las represas que están un poco arriba del 50% porque apenas es febrero.

Ni Los Laureles ni La Concepción alcanzaron el 100% de su almacenamiento en el 2021. Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO





Al igual explicó que si las proyecciones para este invierno son buenas, el calendario puede seguir cada cinco días.

ADEMÁS: Anuncian revisión de proyecto para el centro de Tegucigalpa



Pero si las proyecciones no son favorables, se tienen que cuidar bien los niveles porque si el verano es fuerte habrá que aumentar los días de racionamiento y también analizar si las horas aumentan o bajan en algunas zonas.



EL HERALDO consultó a los pronosticadores del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos sobre la proyección del tiempo para el invierno, sin embargo, detallaron que hasta mayo se conocerán los datos.



Por su parte, Manuel Amador, presidente de las Juntas de Agua, considera que el acarreo del preciado líquido en carros cisterna no es la solución ante los racionamientos, en cambio, piensa que se deben aumentar las horas de distribución del servicio hídrico en las partes altas de la capital.



Amador explica que en la ciudad hay un 30% de barrios y colonias que no están conectados a la red del SANAA, este porcentaje -que representa alrededor de 250 sectores- no queda más opción que abastecerlo con pipas de agua.



También reitera que la solución para que llegue el agua a las partes altas que tienen conexión al SANAA es aumentar las horas de servicio, pues es cuando se reducen que ellos no cuentan con el vital líquido.

LE PUEDE INTERESAR: “Valoro que no hay sectarismo y que no nos hemos dedicado a la política”