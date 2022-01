Millonario fondo de UMAPS dará continuidad a proyectos de agua

Para finales de diciembre de 2021 estaba previsto el inicio de la construcción de la cortina de la represa, pero los avances no han sido significativos. Según las autoridades edilicias, la represa San José producirá entre 12 y 14 metros cúbicos de agua por segundo. Foto: Marvin Salgado/El Heraldo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un fondo de 3,000 millones de lempiras a la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) o a la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) para emitir bonos municipales o contratar empréstitos autorizó en diciembre de 2021 el Congreso Nacional de la República.



Lo anterior surge como una reforma al artículo 2 del decreto 442020 del 30 de abril de 2020 y tiene como objetivo mitigar la falta de suministro de agua potable en la ciudad.



Entre los proyectos a tomar en cuenta destaca la represa San José, aunque su existencia no es una novedad debido a que ya lleva 11 de los 24 meses que las autoridades salientes determinaron durará su ejecución.

El dictamen que emitió la Comisión Especial del Congreso Nacional sobre los proyectos a aprobar con los fondos aprobados especifican la supervisión del diseño y construcción de la represa en la cuenca de los ríos San José y Jacaleapa, bajo el contrato No. 1407/GLA/AMDC/2021Codigo No. 2729.



Sin embargo, para el gobierno entrante la autorización de los fondos es un nuevo endeudamiento a la municipalidad.



“Lo que ellos hicieron fue dejar comprometida la UMAPS con los 3,000 millones de lempiras”, aseguró el vicealcalde electo, Cárlenton Dávila.



A su criterio, la reforma al artículo 2 del decreto 442020 tiene un trasfondo con el que se pretende dejar “amarrados” proyectos como la represa San José y la del Río del Hombre.



“Es decir que se aseguraron que la nueva administración pueda pagar compromisos que no pudo honrar la actual Alcaldía Municipal”, explicó.

La misma apreciación tiene Manuel Amador, presidente de las Juntas de Agua, quien tildó la reforma como un ejemplo más del intento de privatización del servicio de agua potable y cuestionó que el fondo se aprobara con el gobierno actual y no con la nueva administración municipal.



“Ya lo quisieron dejar amarrado todos los contratos con esos 3,000 millones, porque la AMDC no tienen la capacidad económica y técnica para manejar esos sistemas”, cuestionó Amador.



Ante ello, el ente que representa solicitará la derogación de la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento, que fue aprobada a finales de 2013. “Solo ha traído más cosas negativas que positivas al municipio”, cuestionó.



Asimismo, algunos sectores advierten que el embalse San José no vendrá a solventar la crisis, tal y como lo prometen los encargados del proyecto.

Por su parte, el exgerente del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), Carlos Hernández, refirió que las nuevas autoridades deben revisar los proyectos que van a hacer.



“Por ejemplo, con la represa San José, el SANAA tenía estudios que hablaban de unos 26 millones de metros cúbicos de capacidad de agua y el actual estudio solo menciona unos 10 millones de metros cúbicos”.



Este rotativo intentó contactar al primer regidor, Juan Carlos García, para ampliar detalles de los fondos, sin embargo no hubo respuesta.

