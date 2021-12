Más 277 mil asistencias brindó el 911 ante emergencias en la capital de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En una ciudad con más 1.3 millones de personas y 650 mil vehículos las atenciones que brinda el Sistema Nacional de Emergencias 911 se convierten en una constante las 24 horas del día.



Este es el segundo año que se vive en medio de una pandemia, sin embargo, la actividad de las personas ha retornado casi a su normalidad, por lo que los teléfonos en el 911 no dejan de sonar.



Juan Carlos Degrández, subdirector de esta entidad, informó que a nivel nacional se han brindado 1,036,306 asistencias hasta el 26 de diciembre. De ese total, 277,760 atenciones se han dado en el Distrito Central, esto significa que el 27% de las asistencias se han generado en la capital hondureña.

¿Qué se denuncia?

Entre las principales razones por las que los capitalinos han acudido a este número de emergencia se encuentran las asistencias con un promedio de 56 mil atenciones y emergencias médicas con más de 51 mil atenciones.



Desde que se declaró pandemia por covid-19, el sistema de emergencia habilitó una plataforma de telemedicina que tiene como objetivo brindar orientación médica a las personas y se encuentra bajo la responsabilidad de unos 60 médicos.

También los delitos comunes registran hasta el último corte más de 47 mil asistencias y por accidentes de tránsito hay un registro en lo que va del año de más de 41 mil asistencias.



Respecto a los accidentes viales, este año han vuelto a incrementar, pues en 2020, producto del confinamiento, era casi nulo el tráfico, pero con la reactivación estos han vuelto a registrarse a diario en la ciudad.



En el otro extremo, los botones de pánico solo reportaron seis casos de denuncia.



Este año se habilitó una nueva categoría: delitos y faltas electorales, que en los dos procesos que se registraron -tanto las elecciones primarias como las elecciones generales- sumaron un reporte de 407 asistencias.



También los casos de violencia contra mujeres u hombres es una cifra que sigue alta, a pesar de que ya el confinamiento ha dejado de ser una medida obligatoria en la ciudad.



Este categoría ya suma los 17 mil reportes, es decir que los actos de violencia no han mermado.



En 2019 se recibieron 18,800 llamadas por este tipo de denuncias y en 2020 -que fue el año que hubo más incidencias- el reporte fue de 19,400 denuncias.



En marzo de este año las denuncias por esta categoría sumaban 4,392 llamadas de asistencia y para esa fecha las autoridades del 911 proyectaban el cierre del año con 13 mil asistencias, situación que no se cumplió, pues lamentablemente hubo más de cuatro mil asistencias más hasta el último corte.



De los doce meses en que se han dado asistencias, enero y febrero son los de más cantidad de denuncias, en estos dos meses se registraron 54,470 atenciones.



El mes que registró menos llamadas fue noviembre con 19,986 reportes, y cabe resaltar que ese mes se realizaron las elecciones generales.



Le sigue septiembre con 21,239 casos, este mes fue el de la celebración del Bicentenario.



En diciembre también hay menos llamadas pero todavía no ha finalizado, sin embargo, hasta el 26 de este mes se han contabilizado 18,515 asistencias.

Casos durante la pandemia

Durante este año el personal del 911 recibió más de tres mil llamadas solo para denunciar que en bares y discotecas se estaban realizando fiestas.



Además han disminuido los casos de denuncias por robo de vehículos hasta en un 92%.