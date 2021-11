Dirigente del transporte destaca cumplimiento de pago de bonos solidarios  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) está cumpliendo con el pago de bonos, sin embargo ayer y hoy no se emitió ninguno detalló Víctor Aguilar, presidente de la Asociación de Taxis de Honduras (Ataxish).



“Desde que realizamos la protesta (22 de noviembre) reconocemos que el IHTT ha cumplido, pero ya van dos días sin bonos solidarios, intentaré comunicarme con los comisionados”, expresó Aguilar.



El dirigente notificó que, aunque desconoce el número exacto de bonos emitidos, avanza la entrega de la tercera etapa. Sobre los bonos sin entregar de la segunda, reconoció que fue por descuido de los mismos conductores.



“A algunos no les salió el segundo porque no revalidaron, quieren que la Ataxish les haga todo y esos trámites de revalidación tiene que hacerlo cada operario”, anunció.



Sobre el tema, Lisandro Vallecillo puntualizó que el instituto ha erogado más de 234 millones de lempiras con la entrega del bono solidario a más de 51 mil operarios.



El comunicador también recordó a los miembros del rubor del transporte que tienen que revalidar sus datos para disfrutar del beneficio que es entregado de manera electrónica.



Para revalidar los datos, los conductores tienen que enviar: el número del Documento Nacional de Identificación DNI, número de teléfono celular, registro de la Unidad y placa vehicular a la dirección electrónica: registroconductores@transporte.gob.hn.



