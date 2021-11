Comercios capitalinos refuerzan seguridad previo a elecciones 2021

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Faltan horas para que los hondureños vivan las undécimas elecciones generales en el país.



Sin embargo, el recuerdo de eventos similares ha generado cierta incertidumbre, sobre todo en el sector empresarial.



Por lo que desde ya muchos comercios se han mostrado a favor de la prevención y han comenzado a proteger con láminas, rejas y tablas de madera sus comercios.

LEA: Condiciones de centros educativos están a medias para recibir electores



Algunos de estos comercios están ubicados en el bulevar Morazán, El Prado, bulevar del Norte, bulevar Juan Pablo II y el Zonal Belén.



Sin embargo, los emprendedores aclaran que el deseo y confianza de que la paz prime en el proceso electoral está firme.



Sin embargo, como es una fiesta nacional por la democracia, algunos establecimientos comerciales han anunciado asueto para sus empleados el 28 de noviembre con el fin de que acudan a votar a las urnas.

+: Triajes atenderán con normalidad el día de las elecciones generales en la capital

El transporte urbano funciona con normalidad en la capital y de igual forma operará el domingo. Foto: David Romero/El Heraldo





De manera que desde esta semana, algunos mercados, supermercados, zonas comerciales y agencias bancarias han reportado mayor afluencia de clientes.



El director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Rafael Medina, manifestó a EL HERALDO que la instalación de materiales de protección en los comercios es parte de los planes de prevención en caso de que llegue a haber algún tipo de disturbio.



“Nosotros esperamos que se quede solamente en medidas de prevención, que no haya ningún disturbio a partir de la noche del domingo y que realmente esta sea una fiesta electoral para todos los hondureños”, dijo Medina.

ADEMÁS: Año y medio de covid-19 no ha sido suficiente para respetar las medidas de bioseguridad

Actividad poselectoral

Los mercados capitalinos tendrán una actividad normal después de las elecciones generales, siempre y cuando no ocurra ninguna eventualidad de conflicto, indicaron dirigentes.



Por su lado, Jorge Lanza, dirigente de transportistas, manifestó que el transporte urbano operará con normalidad antes, durante y después de las elecciones generales, es decir que los rapiditos brindarán sus servicios como es de costumbre desde las 5:00 a.m. hasta las 9:00 p.m..



El portavoz de la Secretaría de Seguridad, Edgardo Barahona, manifestó que desarrollan un plan de seguridad previo, durante y posterior al proceso electoral que se realiza este domingo.



También recalcó que no hay toque de queda vigente -todavía-, es decir, que hay libre circulación.

ES DE INTERÉS: En descenso afluencia de pacientes covid-19 en triajes capitalinos