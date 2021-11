¿Cómo eliminar un enjambre de abejas y repeler uno de sus ataques?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Pese a que el Cuerpo de Bomberos reporta baja incidencia de ataque de abejas en la capital, estos incidentes son una realidad.



Así se comprobó la mañana de este lunes, cuando el Sistema de Emergencia 911 notificó a ese cuerpo de socorro que cuatro capitalinos fueron atacados por los insectos. Como resultado dos de ellos ingresaron al Hospital Escuela donde recibieron atención y los dos restantes no sufrieron picaduras de gravedad.

El incidente ocurrió en el Cementerio General de la capital, indicó el cabo Luis Rodríguez, al tiempo que aseguró que controlaron el enjambre para evitar que se repitiera el hecho, especialmente porque se espera una significativa afluencia de personas en ese campo santo por la celebración del día de difuntos.



Este tipo de ataques suelen suceder cuando los insectos se sienten amenazados o intimidados, es decir, que el ser humano invade o perturba su espacio, explicó a EL HERALDO, Fredy Silva, capitán del Cuerpo de Bomberos.

¿Qué hacer?

• No correr

• No lanzarles agua

• No ahuyentarlas con humo o fuego

• No rociar ningún tipo de aerosol

• La mejor defensa es lanzarse al suelo y cubrirse con los brazos

¿Cómo eliminar un enjambre?

Estos insectos son fieles a su reina, y mientras esta permanezca en el enjambre, ninguna abandonará la misma. En ese sentido, la solución es hacer una mezcla de agua con detergente y derramarla sobre el enjambre.

Silva enfatizó que los olores dulces como lociones, colores llamativos y música fuerte u otros sonidos, atraen a estos insectos. Y recibir más de 20 picaduras genera alergia en cualquier cuerpo humano, por lo que se requiere atención médica.



Finalmente, el rescatista aconsejó a la población llamar al 911 para reportar estos incidentes y no improvisar para intentar deshacerse de las abejas.

