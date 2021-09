Celebrarán con misas el aniversario 443 de la capital de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las peticiones de fe serán las principales actividades en la celebración de los 443 años de Tegucigalpa, fecha que coincide con el festejo de su santo patrono, San Miguel Arcángel.



Por segundo año, los feligreses no realizarán la precesión, pero sí dos misas en la capilla del mercado San Miguel, una será a las 8:00 a.m. y otra a las 3:00 p.m.. Las autoridades edilicias reafirman que este año no habrá carnaval, pero sí el lanzamiento de sellos postales en el Correo Nacional y una misa en la Catedral a las 11:00 a.m..



Según historiadores, el santo guerrero es el patrono de la capital porque los españoles le asignaban a un lugar un nombre en castellano como Real de Minas de San Miguel de Heredia de Tegucigalpa.

Ni Carnaval ni Villa Navideña

Debido al aumento progresivo de contagios covid-19, las autoridades locales decidieron cancelar los principales actos de cierre de año, es decir el 'Carnaval de Tegucigalpa' y las famosas Villas Navideñas que se realizan para reunir a las familias hondureñas en varios puntos de la capital.

Microempresarios afectados

La cancelación de estas celebraciones afecta directamente a los microempresarios que ofrecen sus productos en cada evento, así como a restaurantes y negocios ubicados a inmediaciones de los espacios destinados para los shows.

Los años anteriores, en el 'Carnaval de Tegucigalpa' han asistido casi medio millón de personas, mientras que en las Villas Navideñas recibe al menos 20 mil personas diarias, según cifras de la municipalidad.

