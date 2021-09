En incertidumbre 14 familias de la Divanna por orden de desalojo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una repentina notificación de desalojo de parte de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) mantiene en vilo al menos 14 familias que residen en la colonia Divanna.



En respuesta a esa medida, este viernes los pobladores decidieron realizar una toma de la vía pública a inmediaciones del bulevar Fuerzas Armadas (FF AA) para exigir la presencia del alcalde Nasry Asfura en la zona acompañado de una solución para lo que calificaron como una “inhumana resolución”.

“Vivimos aquí desde antes del Mitch, queremos que venga el alcalde y nos de respuesta, si nos van a sacar, por lo menos que nos reubiquen en otra zona” dijo a EL HERALDO doña Mirian Argueta, una de las afectada.



A esa petición se sumó Julio Rodríguez, presidente del patronato de esa colonia, quien aseguró que las protestas continuarán hasta que haya una respuesta favorable de parte de las autoridades edilicias. Entre los afectados hay menores de edad, y al igual que sus padres, en sus rostros se reflejaba la preocupación, pese a que no entendían su entorno, algunos se sumaron a la protesta movidos por la amenaza de despojarlos del techo que los cubre.

Hasta ahora, ningún funcionariol ha intentado dar una solución, afirmaron afectados.

Sin marcha atrás

Según el Juzgado de la Policía Municipal, los afectados, llegaron como una invasión al lugar que es considerado como área verde, sin embargo, en ese mismo punto la AMDC planea hacer un proyecto que incluye la ampliación de un tercer carril para mermar el tráfico vehicular, así lo explicó Saúl Vásquez, jefe de operaciones del Juzgado de la Policía Municipal.



“Nosotros como Juzgado solo los citamos y les solicitamos escrituras, pero no las tienen, por eso les dimos unos días para que puedan desalojar”, dijo el funcionario al tiempo que advirtió que, si concluye el plazo y no desalojan, poseen la facultad de desalojar de forma pacífica, “ya se les advirtió y deben desalojar”, reiteró.



EL HERALDO intentó contactarse con representantes de la Gerencia de Movilidad Urbana, para obtener mayores detalles, sin embargo, no atendieron los reiteradas llamadas telefónicas.





