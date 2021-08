Se necesitan L 100 millones para echar a andar 30 carreras técnicas en el Distrito Central

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Como un alivio a la economía capitalina y una forma de elevar la competitividad de las cadenas de valor, así ven los expertos el desarrollo de los oficios y carreras técnicas en el Distrito Central.



Para algunos capitalinos como Eduardo Flores optar por un oficio ha sido una oportunidad para mantenerse económicamente activo. Con 18 años de edad, el joven inició en un instituto técnico de la capital una carrera orientada a la mecánica automotriz sin saber que una pandemia y dos tormentas tropicales lo obligarían a hacer de esa carrera el sustento de su hogar. “Elegí la mecánica porque me gustaba, pero tenía planes de seguir estudiando alguna ingeniería en la universidad, pero con esta crisis me tocó laborar de lleno en ello”, aseguró Flores.

Carreras en suspenso

En la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) hay 30 carreras técnicas en suspenso por la falta de presupuesto, de las cuales 15 se imparten en la capital y el resto en centros regionales a nivel nacional, explicó a EL HERALDO Raúl López, titular de la Dirección Académica de Formación Tecnológica (DAFT) de la UNAH. Entre ellas Operaciones de Vuelo, Electromedicina y Urgencias Médicas. Asimismo los técnicos en Prótesis Bucal y Meteorología.



Incluyendo a todas las instituciones de educación superior públicas y privadas, en Honduras se registran más de 100 carreras técnicas universitarias, de las cuales 40 se concentran en la máxima casa de estudios, 26 actualmente se encuentran en dictamen, 12 se están impartiendo en los diferentes campus universitarios y dos iniciarán clases el próximo año.

La soldadura es uno de los oficios que ofrece el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) en el Distrito Central. Foto: El Heraldo





Las carreras técnicas y tecnológicas que ofrece la principal casa de estudios superiores son de corta duración pero con alta intensidad académica, con más de 100 créditos, y se pueden cursar en dos años, explicó López.



“Se necesitan al menos 100 millones de lempiras para echar a andar toda la nueva oferta y, sobre todo para la inversión en temas de laboratorio, no es inversión en recursos humanos porque los departamentos ya tienen a los profesores con capacitación y formación, pero sí se requiere hacer inversiones en equipamiento didáctico para simular condiciones del mundo del trabajo”, pormenorizó López.

Educación media

Ángel Arteaga, director del Instituto Técnico Luis Bográn, es de la opinión de que la educación técnica siempre es un pilar importante en el desarrollo económico de cualquier país, “y eso no se puede discutir”, enfatizó.



Sin embargo, considera imperativo que se dé mayor apoyo en cuanto a equipo para que los estudiantes puedan defenderse con mayor precisión en lo que hoy exige el mundo globalizado.



“Las empresas me llaman solicitando técnicos en refrigeración pero ya están pidiendo que no sean promoción 2020 y eso no es justo, por eso debemos estar a la altura de la mano de obra”, concluyó.

