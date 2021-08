“Dormiría de pie con tal de estar al lado de mi hija”: drama fuera del Materno Infantil

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Sentado sobre un cartón, abrigado con una chumpa de cuero para soportar la fría noche y con su mochila al lado espera Catalino García (40) el alta de su bebé de tres meses Corina García Sánchez.



“Mi hija ya tiene siete días de estar ingresada, no he podido verla y vengo desde largo, desde Dolores, Intibucá. Estoy decepcionado, hay mala atención, ya me quiero llevar a mi niña”, lamentó. El padre desahogó todo su enojo por permanecer afuera y sin tener noticias sobre su hija.

“Uno desea entrar porque sabe que está nuestro paciente, ni siquiera me dejan estar adentro, yo les digo que dormiría de pie con tal de estar al lado de mi hija, porque acá afuera sufrimos, no sabemos nada y quiero saber cómo está mi bebé”, exclamó con tristeza.



Catalino explicó que su pequeña fue ingresada al Hospital Materno Infantil por bronquitis y se mostró tranquilo porque no fue covid-19.



“Lo único que quiero es que salga bien para irme, estoy muy preocupado”, dijo.

