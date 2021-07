¿Por cuánto tiempo seguirá la pesadilla vial en el bulevar Morazán?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un alto riesgo viven desde el 10 de julio los conductores y peatones por el mal estado de cuatro semáforos en el bulevar Morazán de Tegucigalpa.



La pregunta que se hacen los más de 17 mil conductores que circulan por el lugar es ¿por qué no reparan el semáforo?, el cual lleva más de dos semanas dañado.



Los días pasan y las luces rojas y amarillas de los semáforos, en la intersección con la avenida Ramón Ernerto Cruz, se encienden y apagan y el desorden reina en el lugar.

VEA: Conozca diez datos históricos sobre la capital de Honduras

El origen del caos

Aníbal Ehrler, gerente de Movilidad Urbana, explicó que el daño se generó a los días de que se reportara el apagón a nivel centroamericano que se registró el 7 de julio.



El impacto provocó que las fuentes de poder del servidor fallaran y al buscar los repuestos, la comuna no contaba con que este tipo de piezas ya no se vendían en el país, pues la empresa cerró por la pandemia y comprarlos en México fue la opción más pronta.



Ehrler detalló que se invirtieron unos 400 dólares, es decir unos 9,600 lempiras en la compra y envío de los repuestos.

El apagón que duró casi tres horas el pasado 7 de julio fue lo que ocasionó el daño en los semáforos. Foto: Johny Magallanes/ EL HERALDO







El problema es a nivel central del servidor y al consultarle sobre si es posible utilizar el repuesto de otro semáforo, aseguró que las piezas no se pueden extraer de otro equipo debido a la programación que tienen.

Este pieza fue pedida a la empresa Semex, con sede en Monterrey, México. Las autoridades edilicias esperan que esta semana llegue al fin el repuesto.

ADEMÁS: Seguirán los racionamientos en la capital por bajo nivel en represas y falta de lluvias

Zona de batalla

Este bulevar tienen un alto flujo de vehículos debido a que colinda con una docena de sectores residenciales y en los alrededores tiene al menos 800 negocios. Es por esta razón que urge la reparación de los cuatro semáforos.



A pesar de que las autoridades de la comuna anunciaron que agentes de Orden Vial estarían en la zona, la presencia solo es de 7:00 AM a 9:00 AM y de 3:00 PM a 6:00 PM, pero no es suficiente para controlar el desorden.

Ante ello las autoridades locales solicitaron apoyo de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), para que brinde asistencia con agentes de tránsito en la zona, pues la comuna no se da abasto con los agentes de Orden Vial. Milagrosamente las autoridades de la DNVT no han reportaron accidentes viales.

Se espera que la pieza faltante pueda llegar en los próximos días. Foto: Johny Magallanes/ EL HERALDO







Darwin Hernández, vocero de la DNVT, aseguró que la zona no se considera una vía de tráfico pesado.

El bulevar Morazán, con más de tres décadas de haberse construido, es considerado un polo de desarrollo comercial. Por ello, Rafael Medina, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, recomienda la pronta reparación de los semáforos.

LE PUEDE INTERESAR: Salud prevé para agosto 100 mil casos de covid19 en la capital