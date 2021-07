Enfermeras suspenden paro en triaje de la Universidad Católica

Lorena Martínez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El personal de enfermería asignado al triaje de la Universidad Católica de Honduras (Unicah) suspendió el paro de brazos caídos que inició desde el pasado martes. La medida se revocó luego que las enfermeras decidieron cerrar el triaje por seis horas ante la falta de personal en ese centro.

Desde las 4:00 p.m. hasta las 9:00 p.m. del miércoles no se atendería consulta externa, sin embargo, a eso de las 6:00 p.m. Max Gonzales, titular de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), llegó a las instalaciones y se reunió con el personal médico y de enfermería y prometió que dentro de seis días contratarán más personal para descongestionar la carga en ese triaje. Como resultado, el personal de primera línea rehabilitó las consultas externas que culminan a las 7:00 p.m., posterior a esa hora solo se atienden emergencias y se mantiene vigente el turno para atención de pacientes en sala de estabilización.

“Vamos a unir fuerzas no solo en este triaje sino en otras instituciones. Esperamos que las autoridades sean formales y puedan cumplir”, dijo Sandra Munguía, coordinadora de enfermería en la Unicah, al explicar las acciones en caso de que las autoridades incumplan.

Fondos para triaje

A un año de iniciar operaciones, el triaje del Juan Pablo II, una iniciativa de la empresa privada y la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), lanzó la campaña bajo el hashtag #TodosSomosTriajeJuanPabloII, con ello se pretende recaudar 500 mil lempiras para seguir reforzando el centro, explicó Saddy Bueso, portavoz de la comuna capitalina.

“Hay que aclarar que las atenciones médicas no dependerán de la recaudación. Si no se recauda la cifra, siempre se atenderá a la población. El dinero es para un presupuesto adicional, más no para mantener el funcionamiento del triaje”, afirmó Bueso.

