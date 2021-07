En 300% aumentan casos de dengue infantil en la capital de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las recientes lluvias que azotaron el Distrito Central dieron lugar a un significativo aumento de casos de dengue en niños, lo que a criterio del jefe de la Emergencia Pediátrica del Hospital Escuela (HE), Carlos Maldonado, debe ser un signo de preocupación.



"Los capitalinos tenemos que preocuparnos al respecto", dijo el galeno al tiempo que recordó que el dengue es una enfermedad endémica, lo que significa que siempre está presente en Honduras y se agudiza en temporada lluviosa.

Según las cifras de ese centro asistencial, desde los primeros días de junio no se reportaba ningún cuadro de dengue. Sin embargo, desde la segunda quincena del mismo mes a la fecha los casos de la enfermedad aumentaron en un 300 %. En promedio, ahora se atiende entre 5 a 10 niños en el Materno Infantil.



Maldonado aclaró que los casos de menores afectados que atiende el HE son exclusivamente de Tegucigalpa y Comayagüela. Es decir, "que el problema se ha hecho endémico en la capital del país".



En ese sentido, instó a la población a estar pendiente de la sintomatología que sus hijos presentan para no confundirlos con el covid-19.

"Cuando se trata de dengue, los síntomas son fiebre, dolor en los ojos y el resto del cuerpo. Al cuarto día de temperatura elevada, se presentan vómitos y dificultad respiratoria", explicó el profesional de la medicina



Ante esa alarmante situación, Maldonado instó a los capitalinos a eliminar los criaderos de zancudo y mantener tapados los recipientes donde almacenan agua.

