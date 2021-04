Exigiendo reparación de calle, pobladores se toman entrada a Lomas de Toncontín en la capital  

COMAYAGÜELA , HONDURAS.- Pobladores de la colonia Villeda Morales en Comayagüela protestan, con tomas de calle, la mañana de jueves exigiendo la reparación de la carretera que conduce a la represa La Concepción.



Las tres calles que conectan al redondel de Altos de Toncontín están obstruidado por buses y taxis, esto ocasionó tráfico vehicular.



Asimismo, los pobladores de esa zona dicen que será por tiempo indefinido, o al menos hasta que las autoridades les den solución.



Además, argumentan que esta medida es porque ya no aguantan el mal estado de la carretera y las autoridades solo son promesas, pero no cumplen y son 18 las comunidades afectadas.



"Nosotros hemos agotado todas las instancias que han tocado, pero hasta el día de hoy no nos han dado respuestas", dijo uno de los habitantes de la zona.



Añadió que, "no habrá límite de tiempo, nos iremos hasta que tengamos solución por parte de las autoridades".



Los conductores que frecuentan la zona de la toma deberán de tomar rutas alternas porque no hay pasada.



